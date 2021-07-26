“مُتَاح” رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية التجارية والزراعية والصناعية والتمريض الفني

تصدر رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب دبلوم الصنايع ودبلوم الزراعة ودبلوم التجارة ودبلوم التمريض ودبلوم السياحة والفنادق لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني 2021 بعدما كشفت مصادر مسئولة بوازرة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول خلال الساعات المقبلة وإعلان أسماء أوائل نتيجة الثانوية الزراعية 2021 والثانوية التجارية والثانوية الصناعية 2021 وأوائل الصف الثالث الثانوي الصحي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وتزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم بعد إعلان الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، عن انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2020-2021 قبل أجازة عيدالأضحى 1442.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم أن تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي الفني 2021 جرت وسط إجراءات أحترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا بين القائمين على التصحيح، موضحًا أن عدد المشاركين في تصحيح الامتاحات بلغ نحو 45 ألف مقدر، لتصحيح ورصد درجات 1431 مادة امتحانية.

موعد نتيجة دبلوم المدارس الثانوية الفنية 2021

وحول موعد نتيجة دبلوم المدارس الثانوية الفنيةموعد نتيجة دبلوم المدارس الثانوية الفنية 2021 الصناعية والتجارية والزراعية والصحية “التمريض” والسياحة والفنادق، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة فور الانتهاء الكامل من عمليات التجميع وكذلك رصد الدرجات، بكل “الكنترولات” في محافظات الجمهورية.

وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني أن الوقت الحالي يتم إعداد كشوف نتائج الدبلومات لكل شعبة وتحديد أسماء الطلاب الأوائل في كل قسم تمهيدًا لإعتمادها رسميا من قبل الوزير ونشرها على موقع بوابة التعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

وننشر لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستخراج نتيجة دبلوم الصف الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والسياحة والفنادق والتمريض عبر السطور التالية:-