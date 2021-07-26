الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2021 وزارة التعليم تقر مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي

أعلنت وزارة التربة والتعليم والتعليم الفني المصرية، اليوم الإثنين الموافق 2021/07/26 الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2021، وحددت موعد أنطلاق العام الدراسي وموعد نهايته وبينهما حددت مواعيد أختبارات نصف العام الدراسي والإجازة الخاصة بمنتصف العام، وموعد بدايتها ونهايتها، وموعد بداية ألترم الثاني وكافة تفاصيل العام القادم حتى يتم ألاستعداد من الآن من قبل جميع المنتسبين للمنظومة التعليمية المصرية، سواء طلاب أو معلمين أو موظفين بالوزارة، ويأتي هذا الإعلان قبل أن تنهي الوزارة العام الحالي الذي ما زال الطلاب يؤدون أمتحاناتهم حتى اليوم طلاب الثانوية العامة، والتي شارفت أمتحاناتهم على الانتهاء وفيما يلي البرنامج الزمني للعام الدراسي القادم.

يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 9 من شهر أكتوبر القادم 2021.

نهاية العام الدراسي القادم 2022/2021 يوم 16 من شهر يونيو عام 2022.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 من شهر يناير 2022.

إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير عام 2022.

تنتهي إجازة منتصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 17 من شهر فبراير 2022.

موعد بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني ” ألترم الثاني” يوم 19 من شهر فبراير 2022.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 من شهر مايو.

بداية أمتحانات الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 21 من شهر مايو 2022.

نهاية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 9 من شهر يونيو عام 2022.

موعد امتحانات الثانوية العامة العام القادم يوم السبت الموافق 11 من شهر يونيو 2022.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديث كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية على مدار الأعوام السبع الماضية، وجعلت من النظام الرقمي هو الأساس في العملية التعليمية، الآن التقديم للمدارس بداية من الحضانة إلي الجامعة أصبح إلكتروني، الاستعلام واستخراج النتائج لكافة السنوات الدراسية إلكتروني، المدارس أصبحت مجهزة الآن من كافة الوسائل الحديثة من إنترنت فائق الجودة، وهو ما سهل عملية التواصل بين المدارس والإدارات التعليمية التابعة لها.

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022/2021

تعمل الوزارة من الآن على أن تخرج العام الدراسي القادم في أفضل صورة، لكي يستفاد الطلاب أقصى أستفادة ممكنة من المدارس من خلال تكثيف الحضور من قبل المعلمين، مع أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.