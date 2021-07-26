موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 التعليم تُعلن الخريطة الزمنية للفصلين الدراسيين لجميع المراحل

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موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 بجمهورية مصر العربية، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، للتعرف على بداية دخول المدارس لمختلف المراحل وموعد إجازة نصف العام وكذا إجازة نهاية العام، بالإضافة للتعرف على موعد الامتحانات لنصف العام وموعد امتحانات نهاية العام، لذلك خرجت وزارة التربية والتعليم منذ قليل لتطمئن أولياء الأمور والطلاب، وحددت موعد بدء العام الدراسي 2022 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، وسنوضح لكم تفاصيل الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لسير العام الدراسي الجديد.الخطة الزمنية لبدء العام الدراسي 2022
موعد بدء العام العام الدراسي 2022
يبدأ العام الدراسي الجديد 2022 يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تكون مدة الدراسة 34 أسبوع مقسمين على الفصلين الدراسيين، بحيث تكون مدة الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول 93 يوم بعد حذف أيام الإجازات، في حين تبلغ مدة الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني 97 يوم بعد حذف أيام الإجازات.بداية الفصل الدراسي الأول وموعد الامتحانات
يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9/10/2021، حتي يوم 13/1/2022، على أن تبدأ الامتحانات للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 15 يناير 2022.مدة إجازة نصف العام 2022
تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2022 يوم السبت الموافق 5/2/2022 وتستمر لمدة 15 يوم حتي يوم الخميس الموافق 17/2/2022.عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2022
تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022 حتي 9 يونيو 2022.
على أن تكون بداية الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.
وبالنسبة للشهادة الثانوية تبدأ الامتحانات في 11 يونيو 2022.
أما امتحانات النظرية للدبلومات ستكون 21/5/2022، في حين تكون الامتحانات العملية يوم 11/6/2022.وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العام الدراسي الجديد دون مشاكل، فبعد ما شهده العام الدراسي 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا والمحاولات التي قامت بها الحكومة والوزارة للخروج بالعام الدراسي دون تفشي الفيروس بين الطلاب، فقد حرصت الوزارة على إجراء الامتحانات لمختلف الصفوف الانتقالية وكذالك الشهادات، التي تم إعلان بعضها وجاري إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2021 خلال الساعات القادمة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لإجراءات امتحانات الثانوية العامة التي تتم تحت ظروف استثنائية ونظام امتحانات جديد.
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موعد بداية العام الدراسي الجديد 2022 بجمهورية مصر العربية، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، للتعرف على بداية دخول المدارس لمختلف المراحل وموعد إجازة نصف العام وكذا إجازة نهاية العام، بالإضافة للتعرف على موعد الامتحانات لنصف العام وموعد امتحانات نهاية العام، لذلك خرجت وزارة التربية والتعليم منذ قليل لتطمئن أولياء الأمور والطلاب، وحددت موعد بدء العام الدراسي 2022 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، وسنوضح لكم تفاصيل الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة لسير العام الدراسي الجديد.الخطة الزمنية لبدء العام الدراسي 2022
موعد بدء العام العام الدراسي 2022
يبدأ العام الدراسي الجديد 2022 يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تكون مدة الدراسة 34 أسبوع مقسمين على الفصلين الدراسيين، بحيث تكون مدة الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول 93 يوم بعد حذف أيام الإجازات، في حين تبلغ مدة الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني 97 يوم بعد حذف أيام الإجازات.بداية الفصل الدراسي الأول وموعد الامتحانات
يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9/10/2021، حتي يوم 13/1/2022، على أن تبدأ الامتحانات للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في 15 يناير 2022.مدة إجازة نصف العام 2022
تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2022 يوم السبت الموافق 5/2/2022 وتستمر لمدة 15 يوم حتي يوم الخميس الموافق 17/2/2022.عودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2022
تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022 حتي 9 يونيو 2022.
على أن تكون بداية الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.
وبالنسبة للشهادة الثانوية تبدأ الامتحانات في 11 يونيو 2022.
أما امتحانات النظرية للدبلومات ستكون 21/5/2022، في حين تكون الامتحانات العملية يوم 11/6/2022.وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العام الدراسي الجديد دون مشاكل، فبعد ما شهده العام الدراسي 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا والمحاولات التي قامت بها الحكومة والوزارة للخروج بالعام الدراسي دون تفشي الفيروس بين الطلاب، فقد حرصت الوزارة على إجراء الامتحانات لمختلف الصفوف الانتقالية وكذالك الشهادات، التي تم إعلان بعضها وجاري إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2021 خلال الساعات القادمة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لإجراءات امتحانات الثانوية العامة التي تتم تحت ظروف استثنائية ونظام امتحانات جديد.
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