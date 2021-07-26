عاجل.. الرئيس التونسى يقرر إعفاء وزيرا الدفاع والعدل من منصبيهما

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "العربية"، قرر الرئيس التونسى أيضًا إعفاء وزيرة العدل بالإنابة، حسناء بنت سليمان، من منصبها.

كما أصدر الرئيس قيس سعيد قرارًا ينص على أن يتولى الكتاب العامون تصريف الأعمال بالوزارات فورًا.

وتأتى قرارات الرئيس التونسى على خلفية احتجاجات واسعة شهدتها تونس ضد حزب حركة النهضة الإخوانى، بزعامة راشد الغنوشى، حيث أصدر سعيد قرارات سابقة بإقالة حكومة هشام المشيشى، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه.