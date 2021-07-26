الهند تتخطى 39 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصاء نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد بلغ إجمالى الإصابات بوباء كورونا فى الهند 31.4 مليون إصابة مؤكدة حتى الآن، مما يجعلها ثانى أكثر الدول تضررًا بالوباء بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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