المصريان هداية ملاك وسيف عيسى يحرزان برونزيتين في الأولمبياد

توج لاعبا التايكواندو المصريان سيف عيسى وهداية ملاك، الاثنين، بميداليتين برونزيتين في التايكوندو بأولمبياد 2020، المقامة في طوكيو.

وأحرزت ملاك الميدالية البرونزية لوزن -67 كلغ، بفوزها على الأميركية بايغ ماكفيرسون المصنفة خامسة عالميا 17-6، لتمنح بلادها أولى ميداليتها في أولمبياد طوكيو الصيفي. وأضافت هداية ملاك الميدالية إلى برونزية -57 كلغ التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016. في الرياضة نفسها، فاز المصري سيف عيسى بالميدالية البرونزية لوزن -80 كلغ، بعد فوزه على النروجي ريتشارد أندري أورديمان 12-4. وتعلق مصر آمالا كبيرة على الرياضات القتالية للتتويج، وخصوصاً على سيف عيسى وهداية ملاك في التايكواندو.

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