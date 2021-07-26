اعتماد حركة تنقلات ترقيات الشرطة 2021 بالأسماء تعيينات وإعفاءات خلال ساعات قليلة

حركة تنقلات الشرطة 2021 ، يترقب الكثير من رجال الشرطة المصرية خلال ساعات قليلة لحظة اعتماد معالي السيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق حركة تنقلات الشرطة الجديدة بوزارة الداخلية، والتي ستشمل العديد من مساعدي الوزير ومديري الأمن والنواب، بالإضافة أن حركة تنقلات الشرطة 2021 ستشهد أيضاً تغييرات وتقاعدات في قيادات الصف الثاني من مديري الإدارات، ونواصل معكم رصد المزيد من تفاصيل حركة تنقلات الشرطة.

حركة تنقلات الشرطة

ونقلاً عن جريدة الشروق المصرية، ستشهد حركة تنقلات وترقيات الشرطة حركة تنقلات الشرطة بالأسماء إعلان واعتماد تعيين عدد من المديرين لـ13 قطاعا و51 إدارة و3 مصالح، وتعيين 27 مدير أمن و27 مدير مباحث للمحافظات، كما أكدت مصادر مُطلعة أنه من المتوقع الإبقاء على عدد من مساعدي السيد وزير الداخلية والذين شهد عملهم بالامتياز والنجاحات.

وأشارت نفس المصادر، أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن حركة تنقلات الشرطة 2021 في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق 29 يوليو الحالي، والتي ستشمل ترقيات وتنقلات عديدة بوزارة الداخلية أكثر من 50 عميدا ولواء إلى الصفوف الأولى فى قيادة قطاعات وزارة الداخلية.

حركة تنقلات ترقيات الشرطة 2021 بالأسماء

وفور اعتماد حركة تنقلات الشرطة بالأسماء والإعلان عنها بشكل رسمي يوم الخميس المقبل، سيتم إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تم ترقيتهم، ومن أحيلوا للتقاعد على أن يتم تنفيذ الحركة في الأول من شهر أغسطس 2021، هذا وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل والأخبار العاجلة فيما يخص حركة تنقلات الشرطة، والتي من المتوقع أن تظهر ملامحها خلال الساعات القليلة القادمة.

وجدير بالذكر أن الهدف من تنفيذ حركة تنقلات وترقيات الشرطة بالدفع بعدد من القيادات الشابة من أجل تولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة في العديد من المديريات والقطاعات الأمنية المختلفة في مصر.