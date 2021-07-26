مجددًا.. اللبنانيون يقطعون الطرقات احتجاجًا على نفاد المازوت والبنزين

جدة - نرمين السيد - قطع محتجون لبنانيون عددًا من الطرقات، صباح اليوم الإثنين، احتجاجًا على نفاذ وقود المازوت وإطفاء المولدات الخاصة بالكهرباء، والتى يعتمد عليها المواطنون بديلاً لانقطاعات الكهرباء المستمرة.





وحسبما نقلت تقارير تلفزيونية فى لبنان، قطع المحتجون الطريق البحرى فى مدينة صيدا، جنوبى لبنان، قبالة المرفأ الجديد بمستوعبات النفايات وأضرموا فيها النيران، وقام عدد من أصحاب الحافلات والشاحنات بقطع الطريق عند مستديرة الزهرانى بسبب عدم وجود المازوت أو البنزين.

فيما أضرم مواطن النار فى نفسه بمنطقة باب الرمل فى مدينة طرابلس شمال لبنان، بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وعدم تمكنه من تأمين الطعام لمنزله، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المدينة، حسبما أفادت قناة "الجديد" التلفزيونية.

كما أعلنت غرفة التحكم المرورى عن قطع السير عند مستديرة السفارة الكويتية فى العاصمة بيروت، وعند أوتوستراد الهرمل - بعلبك، شرقى لبنان، قبل أن يعاد فتحه، بالإضافة إلى قطع الطريق فى منطقة القبة طرابلس شمال لبنان.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.

وأدت الأوضاع المتراكمة إلى التأثير على مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال فى الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية فى المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.