جدة - نرمين السيد - غادر راشد الغنوشى، زعيم حزب حركة النهضة الإخوانى، محيط البرلمان التونسى، منذ قليل، وذلك بعد منعه من دخول مقر البرلمان الذى أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد عمله ورفع الحصانة عن جميع نوابه، أمس الأحد.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الغنوشى يغادر محيط البرلمان التونسى بعد منعه من الدخول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.