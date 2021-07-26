هبوط اضطرارى لـ12 طائرة إثيوبية فى الخرطوم خلال 6 ساعات فقط

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة السودانية، جاء الهبوط الاضطرارى للطائرات الإثيوبية نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتدنى مدى الرؤية إلى 800 متر فقط فى مطار أديس أبابا، حيث كانت الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قادمة من عدد من المطارات الأوربية والآسيوية، ومتوجهة إلى أديس أبابا.

وحسبما نقلت "سكاى نيوز عربية"، قال رئيس سلطة الطيران المدنى فى السودان، إبراهيم عدلان، إن "سلطات مطار الخرطوم تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة، واستقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال فى مطار أديس أبابا، من دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة إطلاقا".

وأوضح عدلان، أن "مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطى لمطار أديس أبابا فى مثل هذه الظروف، بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال 6 ساعات".

كما نوه رئيس سلطة الطيران السودانى إلى أن طائرتين إثيوبيتين إضافيتين حولتا وجهتيهما إلى مطارى جدة فى السعودية وجيبوتى.