أخبار اليمن : عالميا: 4 ملايين و174 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا: 4 ملايين و174 ألف حالة وفاة بكورونا
أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و174 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.
ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 194786764 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4174400 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 176741859 حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 626761 حالة وفاة من أصل 35198750 إصابة تليها الهند مع تسجيل 420996 حالة وفاة من أصل 31409639 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 549924 حالة وفاة من أصل 19688663 إصابة.
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