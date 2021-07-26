الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 موقع بوابة التعليم الفني جميع المحافظات

الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية إعتماد أسماء الطلاب الاوائل علي مستوي مختلف المحافظات، حيث إن التخصصات الفنية لنظام الثلاثة سنوات والتي تم الأفرع التالية فني صناعي وزراعي وكذلك تجاري، يستمروا في البحث بشكل مكثف الآن عبر موقع بوابة التعليم الفني عن نتائجهم علي مستوي جميع المحافظات، ومن ثم سوف يتمكن كافة أبنائنا الطلاب من تحصيل النتائج خلال ساعات معدودة بعد الإنتهاء تمام من رفع النتائج لكافة المحافظات، علاوة على ذلك لا تحتاج الي العديد من البيانات للاستعلام علي النتائج، فقط بإستخدام الإسم ورقم الجلوس سوف تظهر لك كافة تفاصيل النتيجة، ولذلك تابع ذلك المقال لمعرفة الموعد الرسمي للنتيجة وكيفية الحصول عليها.

الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 موقع بوابة التعليم الفني

بعد العديد من الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم للخروج من إمتحانات الدبلومات علي الوجة الاكمل وبدن إصابات، الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سوف يتم تفعيلة للحصول علي نتائج الطلاب في نظام الثلاثة سنوات، وكذلك التعليم الفني نظام الخمس سنوات أو مايعرف صنايع خمس سنوات، وذلك عبر موقع بوابة التعليم الفني وهو المصدر الوحيد الرسمي للنتيجة كما أعلنت الوزارة، في الوقت نفسة سوف نوضح لحضراتكم قائمة اسماء الاوائل خلال دقائق من الآن، علما بأن نتائج كافة المحافظات للدبلومات الفنية وأقسامها المختلفة سوف تتاح خلال ساعات.

خطوات الحصول علي نتائج الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، أعلنت وزارة التربية والتعليم نسب نجاح الطلاب في نظام 3 سنوات والتي وصلت الي 70% وهي مرتفعة عن العام الماضي، في الوقت نفسة تم تسجيل نسب 86% وتعتبر بذلك نسب النجاح متميزة الي حد كبير، خاصة مع إجراء الامتحانات وسط إنتشار فيروس كورونا، وفي حالة الرغبة في تحصيل نتيجتك عبر موقع بوابة التعليم الفني في جميع المحافظات أتبع الخطوات الموضحة