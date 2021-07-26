استشهاد فلسطينى متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قالت الصحة الفلسطينية، إن شابا 18عاماً توفى خلال تلقيه العلاج في مجمع فلسطين الطبى برام الله، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى فى قرية سنجل يوم 14 مايو الماضى.

وأوضحت الوزارة أن الشاب كان أصيب فى الفقرتين الخامسة والسابعة، ونقل إلى المستشفى فى حالة حرجة، حيث أخضع للعلاج إلى أن تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم.

وكانت الضفة الغربية في مايو (أيار) شهدت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 قتيلاً فلسطينياً بالتزامن مع جولة تصعيد عسكرى، استمرت 11 يوماً فى قطاع غزة، وخلفت استشهاد أكثر من 255 فلسطينيًا مقابل مقتل 13 شخصاً فى إسرائيل.