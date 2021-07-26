حزب التحالف من أجل تونس: تساند قرارات الرئيس قيس سعيد ونثق فى الجيش

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جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، طالب حزب التحالف من أجل تونس بنظام سياسى جديد يقره الشعب عبر الاستفتاء، مؤكدًا على ثقته فى القوات العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار.
كما دعا الحزب الرئيس قيس سعيد إلى طمأنة الشعب على المسار الديمقراطى فى الجمهورية التونسية.
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