جامعة الإمام عبد الرحمن القبول والتسجيل 1443 من خلال تطبيق MY IAU والتفاصيل

جامعة الإمام عبد الرحمن القبول والتسجيل 1443 ، ما زلنا نتابع معكم تفاصيل وأخبار التقديم في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للعام الدراسي الجديد 1443-2021 ، حيث أكدت الجامعة أنها ستُطلق أيقونة تقديم طلبات الالتحاق عبر تطبيق MY IAU، وذلك من أجل التسهيل على جميع الطلاب الراغبين في إتمام عملية التسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن 1443 ، وذلك من خلال تطوير تلك العملية الإلكترونية، فيما أكدت استقبال طلبات تقديم جامعة الإمام عبد الرحمن أيضاً عبر بوابة القبول والتسجيل على موقع الجامعة الرسمي.

جامعة الإمام عبد الرحمن القبول والتسجيل 1443

جامعة الإمام عبد الرحمن القبول والتسجيل 1443 ، في ذات السياق قال الدكتور عبدالله آل مريح عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن مواعيد استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجديد 1443 ستكون من بعد غدٍ 27 يوليو وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت 21 ذو الحجة 1442هـ الموافق 31 يوليو 2021م.

وأكد الدكتور عبدالله آل مريح عميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن عمليات التقديم بالجامعة سيكون متاحاً لجميع الطلاب والطالبات إلكترونياً بنفس التوقيت من دون الحاجة لإجراء مراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات، وأن جميع إجراءات القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن 1443

فيما أكد ضرورة استعداد الطلاب المبكر لعملية التقديم من خلال الحصول على تطبيق الجامعة MY IAU، والتصفح خلال أيقونات القبول الإلكتروني ومعرفة كافة التفاصيل التي تخص عملية التسجيل في جامعة الإمام عبد الرحمن 1443 والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، ونوه على جميع الطلاب والطالبات ضرورة متابعة الحسابات الخاصة بعمادة القبول والتسجيل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وانستقرام وسناب شات عبر المعرف IAU_AR @.