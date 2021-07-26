رابط نتائج الاعتراضات بكالوريا 2021 سوريا moed.gov.sy موقع وزارة التربية السورية

نتائج الاعتراضات بكالوريا 2021، زاد البحث في الأيام الأخيرة من الطلاب والطالبات في سوريا عن موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، وهذا للتعرف على نتائج اعتراضات شهادة البكالوريا السورية بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

نتائج البكالوريا 2021 سوريا

وقد ظهرت نتائج البكالوريا السورية للعام الدراسي 2020 – 2021 في منتصف شهر تموز الجاري 2021، وقد ظهرت نتائج البكالرويا عبر موقع وزارة التربية السورية الرسمي، ومن خلال تطبيق نتائج الامتحانات السورية، وقد تم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب.

وقد تم بعد إعلان النتائج فتح باب تقديم الاعتراضات على النتائج، وهذا لإعطاء فرصة للطلاب لإعادة مراجعة درجاتهم في حالة وجود خطأ في تجميع الدرجات، وهذا لتحسين المعدل في حالة وجود أي خطأ في درجات الامتحانات.

وقد كانت أكثر مادة تم تقديم طلبات الاعتراض عليها هذا العام في مرحلة البكالوريا هذا العام بسوريا هي مادة الأحياء.

وزارة التربية السورية 2021 طلبات الاعتراض

وقد بدأ تقديم طلبات الاعتراض على النتيجة بعد يوم من إعلان النتائج، وقد استمرت تقديم الطلبات لمدة 3 أيام متواصلة، وقد انتهت عملية مراجعة طلبات الاعتراض ويتبقى الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية السورية.

وقد أعلنت وزارة التربية السورية عبر حسابها الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن متابعة المعلمين مراجعة طلبات الاعتراض الخاصة بالطالب وهذا أثناء اجازة العيد والعطلة الرسمية، وهذا حرصا على الانتهاء منها بسرعة ودقة، وقد انتهت عمليات المراجعة، وتم نشر احصائية عن عدد الاعتراضات والمستفيدين كالآتي:

عدد الطلاب المعترضين على النتائج من الفرعين العلمي والأدبي: 52520 طالب.

عدد الطلاب والطالبات المستفيدين في تعديل درجاتهم: 600 طالب وطالبة.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات البكالوريا 2021

ويمكن للطلاب معرفة نتائج طلبات التظلم واعادة مراجعة اجاباتهم في الامتحانات فور ظهورها إلكترونيا بكل سهولة، وهذا عبر موقع وزارة التربية السورية، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: