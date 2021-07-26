عاجل.. الجيش التونسى ينتشر أمام مبنى الحكومة والإذاعة الرسمية

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جدة - نرمين السيد - كما أكدت الأنباء انتشار أمنى مكثف فى تونس، لمنع التصادم بين المتظاهرين وأنصار حزب حركة النهضة الإخوانية بعد دعوة زعيم الحركة راشد الغنوشى إلى النزول إلى الشوارع.
كما منع الجيش التونسى الدخول إلى مبنى الحكومة، وذلك فى أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة برئاسة هشام المشيشى وتعليق عمل البرلمان.
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