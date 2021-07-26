عاجل.. أمن مطار قرطاج: لا وجود لوحدات من الجيش فى محيط المطار

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جدة - نرمين السيد - وكان أنيس الورتانى، نقيب مطار قرطاج تونس الدولى، أعلن عن حالة استنفار أمنى منذ مساء أمس الأحد، فى أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة.
وحسبما نقل التلفزيون الحكومى، قال الورتانى، إن هناك تعليمات صدرت باتخاذ حالة الاستنفار القصوى وملازمة الأعوان لأماكنهم، تحسبًا لأى قرارات فورية بمنع السفر، حيث قرر الرئيس سعيد أيضًا توليه رئاسة النيابة العامة التى ستنظر فى ملفات النواب المطلوبين فى دعاوى قضائية.
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