عاجل.. قيس سعيد يكلف مدير الأمن الرئاسى بالإشراف على وزارة الداخلية

جدة - نرمين السيد - قال مصدران أمنيان، اليوم الإثنين، إن الرئيس التونسى قيس سعيد، كلف المدير العام لجهاز الأمن الرئاسى خالد اليحياوى، بالإشراف على وزارة الداخلية، حسبما نقلت قناة "العربية" عن وكالة "رويترز" منذ قليل.





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