ريح نفسك ومتكتبش بالخطوات كيفية الكتابة الصوتية  على واتساب

من خلال الهواتف الذكية أصبح ارسال رسالة على واتساب من اليسير أن ترسلها كتابة ولكن من خلال إملاء الكتابة الصوتية، حيث تعمل هذه الميزة على راحة مستخدمي الواتساب وباسرع ما يمكن وبأقل وقت وبدون مجهود، ويدرك معظمنا أن واتس آب يتيح لك إرسال رسائل صوتية إلى جهات الاتصال الخاصة بك، ولكن من المهم أيضًا معرفة أنه يمكنك إرسال رسائل على التطبيق دون الحاجة إلى الكتابة، حيث تتيح لك ميزة الإملاء على واتس آب إمكانية إملاء رسالة باستخدام رمز ميكروفون على لوحة المفاتيح ، وهو موجود على كل من أجهزة iOS و Android.، ويمكنك العثور على ميزة الإملاء في لوحة المفاتيح إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح Google أو لوحة مفاتيح iOS العادية على جهاز iPhone الخاص بك، والبدء الكتابة بالصوت على واتس آب ، انقر فوق جهة الاتصال التي يجب عليك إرسال الرسالة إليها،واتباع الخطوات التالية ، اسحب لوحة المفاتيح واضغط مع الاستمرار على أيقونة الميكروفون أعلى اليمين (لمستخدمي Android) أو أسفل اليمين (لمستخدمي iOS)، قم بإملاء الرسالة وأخيراً اضغط على زر الإرسال لإرسال هذه الرسالة التي تم إملاؤها.

كيفية أرسال رسالة صوتية على واتس آب:

بخطوات بسيطة يمكنك إرسال رسالة صوتية وبإتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتس آب على هاتفك.

اضغط على الدردشة الفردية أو الجماعية.

حدد مربع الرسالة.

انقر مع الاستمرار فوق رمز الميكروفون وقم بتسجيل رسالتك الصوتية.

اترك أيقونة الميكروفون ، إذا كنت قد سجلت الرسالة واضغط على “إرسال”.

كيفية كتابة رسالة صوتية:

بخطوات بسيطة يمكنك كتابة رسالة صوتية بإتباع الخطوات التالية:

قم بتثبيت لوحة مفاتيح Google على هاتفك المحمول أو علامة التبويب التي تعمل بنظام Android

افتح أي تطبيق حيث يمكنك كتابة رسالتك بالصوت مثل Gmail أو واتس آب

اضغط على مربع الرسالة حيث تقوم بإدخال النص

في Gboard ، المس رمز الميكروفون مع الاستمرار

عندما ترى الخيار “تحدث الآن” ، قل ما تريد كتابته

كيفية إملاءعلامات الترقيم في الكتابة بالصوت:

بخطوات بسيطة وسهلة يمكنك إملاء علامات الترقيم في الكتابة الصوتية، حيث لإضافة علامات الترقيم في رسالتك أثناء الكتابة بالصوت ، ما عليك سوى نطق علامة الترقيم ، مثل “فاصلة” ، “نقطة” ، “واصلة” ؛ بحيث يتم إدراجه في رسالتك.

كيفية تغيير الكتابة الصوتية على واتس آب:

لتغيير لغتك في الكتابة الصوتية على واتس آب في هاتف Android الخاص بك ، يمكنك إتباع الخطوات المذكورة أدناه:

افتح واتس آب على هاتفك المحمول

اضغط على النقاط العمودية الثلاث التي تظهر في أعلى اليمين

ثم انتقل إلى الإعدادات> الدردشات> لغة التطبيق

أخيرًا ، حدد اللغة التي تختارها

رموز إختصار لوحة المفاتيح للكتابة بالصوت:

هناك بعض الرموز لاختصار الكتابة على لوحة المفاتيح تعمل على توفير الوقت والجهد وتسهيل اوامر الكتابة المراد كتابتها بخطوات سلسة بسيطة مريحة سريعة ، واختصار لوحة المفاتيح للكتابة الصوتية في مستند MS Word هو “Ctrl + Shift + S” في Windows أو “Command + Shift + S” في macOS.، حيث يمكنك أيضًا النقر فوق علامة التبويب أدوات ثم النقر فوق الكتابة الصوتية. سيظهر ميكروفون ، انقر فوقه لإملاء المحتوى.