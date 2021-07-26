موقع بوابة التعليم الفني 3 خطوات لمعرفة النتيجة رابط نتيجة الدبلومات الفنية الوزارة النتيجة فوق 66%

موقع بوابة التعليم الفني من أهم المواقع التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل أكثر من 800 ألف طالب وطالبة في مختلف الشعب للدبلومات الفنية ” تجاري، زراعي، صناعي، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج”، أدوا الامتحانات في الدور الأول هذا العام داخل 3081 لجنة أمتحانية مقسمة على كافة الشعب، ” الشعبة الصناعية 1506 لجنة امتحانية، الشعبة التجارية 1196 لجنة امتحانية، الشهبة الزراعية 288 لجنة امتحانية، الشعبة الفندقية 91 لجنة، وسط إجراءات احترازية لم تسبق لها مثيل، واليوم ينتظر الجميع إعلان النتائج عبر رابط بوابة التعليم الفني، بعد توقيع وزير التربية والتعليم اليوم عليها وفق ما صرح به نائب الوزير للتعليم الفني.

موقع بوابة التعليم الفني الإلكتروني

صرح السيد محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني أن نتيجة الدبلومات هذا العام جيدة، مقارنتا بالعام السابق خاصة لنظام الثلاث سنوات حيث أن النسبة العامة للنجاح في هذا النظام تقترب من 70%، وهي أفضل من العام السابق الذي كانت 66%، أمام الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات فهي أقل من العام الماضي الذي كانت فيه 87%، وهذا بناءً على التصحيحات العشوائية، وقال أننا بصدد إعلان أسماء الطلبة الأوائل اليوم خلال الساعات القليلة القادمة.

الدخول على رابط fany.moe.gov.eg. تحديد الشعبة الدراسية. تسجيل رقم الجلوس. الضغط على زر عرض النتيجة.

طريقة استخراج نتائج الدبلومات الفنية إلكترونيارابط موقع بوابة التعليم افني 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والتدقيق في النتائج، للتأكد من أن كل طالب أخذ حقه ولم يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد والتجميع وقال المصدر أن أخر أعمال التصحيح هي أستخراج أسماء الأوائل من كل شعبه وهو ما انتهت منه الوزارة أيضا، وينتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يجري وزير التربية والتعليم اتصالاً هاتفياً بالطلبة الأوائل لتهنئتهم على تفوقهم، ومن ثم إعلان الأسماء للطلبة الأوائل في كل الشعب قبل رفع النتائج اليوم.

الموعد الرسمي لرفع النتيجة

لم تحدد الوزارة موعد محدد لإعلان النتائج، ولكن خرجت التسريبات تشير إلى أن موعد إعلان النتائج هو اليوم الإثنين 26 من شهر يوليو، خاصة أن الوزارة انتهت من كافة التجهيزات لإعلان النتيجة حتى تنهي حالة القلق التي تنتاب الطلاب وأولاء أمورهم بسبب انتظار النتائج.