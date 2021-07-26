مروحيات عسكرية تمشط محيط البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - حلقت مروحيات عسكرية فوق منطقة باردو فى العاصمة تونس، والتى تضم مقر البرلمان، بعد قرار الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد جميع اختصاصاته، وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية.





وحسبما أفاد التلفزيون الحكومى فى تونس، تمشط المروحيات باردو والمناطق المحيطة، لافتًا إلى أنباء عن انتشار وحدات عسكرية أمام عدد من المنشآت العمومية، حيث ترابط وحدات عسكرية أمام مقر التلفزيون لدواع أمنية.

وحذر الرئيس التونسى قيس سعيد، من أن من يفكرون باستخدام السلاح ضد الدولة، ستواجههم القوات العسكرية بالرصاص.