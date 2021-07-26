الرشيدي يهدي الكويت أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

حقق الرامي عبد الله الرشيدي أول ميدالية للكويت في أولمبياد طوكيو 2020، عندما اقتنص برونزية في مسابقة السكيت، الاثنين.

وحل الرشيدي (58 عاما) ثالثا برصيد 46 نقطة، وراء الأميركي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55). وكان الرشيدي توج بالميدالية ذاتها في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

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