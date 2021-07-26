نتائج الدبلومات الفنية رابط بوابة التعليم الفني الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس

موقع نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس رابط موقع بوابة التعليم الفني , قد أعلن أمس وزير التربية والتعليم.. لشئون التعليم الفني : أن المصححين قد أوشكوا علي الانتهاء من تصحيح , وتدقيق , ومراجعة إجابات الطلاب , وكان هذا السبب وراء الأعداد المهولة , من الطلاب والطالبات الفنيين الذي قاموا بالبحث في محركات البحث المختلفة , يتساءل الطلاب والطالبات .. عن موعد ظهور نتائج الدبلومات وموعد الحصول عليها , سوف يتم عرض النتائج رسميا .. علي موقع بوابة التعليم الفني ,كما قد صرح إلينا مسؤول .. في وزارة التربية والتعليم : بأن النتائج سوف تظهر قريبا جدا , خلال الساعات القليلة الأتية , يوم السادس والعشرون من شهر يوليو .. موعد إصدار نتائج الدبلومات الفنية , ومن خلال المقال الأتي نقوم بالإجابة علي جميع الاستفسارات الخاصة بالطلاب والطالبات

إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2021

قد انتهي طلاب و طالبات التعليم الفني من أداء الامتحانات الخاصة بالمناهج المقررة , عليهم يوم العاشر من شهر يوليو , وقد تمت الاختبارات مع أخد جميع التدابير الوقائية للحفاظ علي سلامة الطلاب من الوباء المنتشر في العالم الذي يهدد الأمن ويهدد سلامة وأرواح الطلاب وأولياء الأمور , كما قد أكد رئيس التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي علي أن عمليات تصحيح الإجابات التي طالب لمدة أسبوعين قد انتهت يوم أمس , وقد أوشكت مرحلة مراجعة الأوراق علي الانتهاء هي الأخري , وبعد ذلك يتم أعلان النتائج لكي يطمئن الطلاب و الطالبات وأولياء الأمور , كما سوف يتم مؤتمرا صحفيا من قبل الوزارة بعد ساعات قليلة من أجل الإعلان وبشكل رسمي عن إصدار النتائج الخاصة بالطلاب في التعليم الفنية , كما وقد شارك في الامتحان وادي الامتحانات بنجاح اكثر ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة , وقد جاءت نسب النجاح مرتفعه بشكل ملحوظ فلا يوجد داعي للقلق

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