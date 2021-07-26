مسؤول صينى: العلاقات مع واشنطن بلغت طريقا مسدودا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فنج إنّ "الأمريكيّين يرون الصين كعدوّ وهمى"، مؤكدا أن الصين تحضّ واشنطن على تغيير "سياستها الخطيرة". جاء ذلك خلال لقائه نائبة وزير الخارجيّة الأمريكية ويندى شيرمان التى تزور تيانجين (شمال)،

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