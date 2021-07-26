عاجل.. الغنوشى يعتصم أمام مقر البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، فى نبأ عاجل لها، بأن رئيس حزب النهضة التونسى راشد الغنوشى، يعتصم فى محيط البرلمان المغلق، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيّد ومنها تجميد عمل مجلس النواب.





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