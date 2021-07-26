الشرطة اليونانية تحتجز 25 شخصًا فى مسيرة عنف بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وأرادت الشرطة أن يتحرك الحشد لاستئناف حركة المرور بالميدان، لكن البعض من بين الحشود ألقوا قنابل حارقة وحجارة ومقذوفات أخرى على الشرطة التى ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وكانت الحكومة اليونانية قد فرضت فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، على العاملين فى القطاع الصحى ورعاية المسنين أخذ تطعيمات فيروس كورونا.