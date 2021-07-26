نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالرقم المدني” رابط taj.nce.gov.om تسجيل العسكريين المنهية خدماتهم بالخليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط taj.nce.gov.om تسجيل العسكريين في سلطنة عمان بالرقم المدني حيث قام موقع تجنيد بالسلطنة بفتح باب التسجيل الإلكتروني للذين تم إنهاء الخدمة أو العمل لهم من المواطنين العمانيين الذين يقوموا بالعمل خارج البلاد، وقد تم إنهاء خدمات قوات من الجيش تعمل في مجلس التعاون الخليجي لذلك يتم استقبال تسجيلاتهم في العمل للحصول على عمل جديد في خدمة الوطن.

رابط تسجيل وزارة العمل في سلطنة عمان

وتقوم وزارة العمل في سلطنة عمان بالاهتمام بتوفير فرص عمل لجميع مواطني السلطنة، حيث يستقبل رابط الوزارة بين الحين والآخر وحسب ما يتم فتح باب التسجيل، تسجيلات المواطنين وكتابة المؤهل والبيانات لتوفير فرص للعمل من جديد لهم منعا للبطالة بين صفوف الشباب العماني، كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع موقع التجنيد بجيش السلطنة بتوفير العمل المناسب للعسكريين بما يليق بطبيعة العمل المقدم منهم.

خدمات وزارة العمل العمانية

تقوم وزارة العمل بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط العمل والتسجيل ويكون بما يلي:

استقبال طلبات تسجيل العاطلين عن العمل من الخريجين الجدد من المدارس الفنية والجامعات والعمالة في سلطنة عمان.

تقوم أيضا باستقبال تحديث بيانات المواطنين وذلك للحصول على المعلومات الأحدث لهم وتوفير فرص مناسبة لكل فرد حسب الحاجة وحسب المؤهل الذي لديه.

وكان الجديد للوزارة هو استقبال طلبات العسكريين الذين تم إنهاء الخدمة الخاصة بهم في خارج البلاد، وبعد العودة تستقبل منصة الوزارة تسجيلاتهم تمهيدا لتوفير العمل المناسب لهم.

موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للعسكريين

أعلت وزارة العمل عن فتح باب التسجيل الإلكتروني على رابط التجنيد الرسمي ابتداء من الأحد 26 يوليو الموافق 16 ذي الحجة 1442 ويستمر باب التسجيل متاحا حتى يوم 26 من أغسطس المقبل الموافق المحرم 1442، وذلك للعسكريين فقط الذين انتهت فترة الخدمة لديهم في دول مجلس التعاون الخليجي وعادوا من جديد إلى الوطن.

خطوات التسجيل في رابط taj.nce.gov.om تسجيل العسكريين