البنك السعودي للاستثمار فتح حساب لمن هم دون 18 عاما عبر الإنترنت، البنك السعودي للاستثمار هو بنك بالمملكة العربية السعودي تم تأسيسه بقرار من الملك في أواخر القرن الماضي وكان في الأصل شركة مساهمة بالمملكة العربية السعودية ويعتمد البنك في خدماته البنكية أو المصرفية أساسا على الشريعة الإسلامية حسب الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية ويقدم البنك خدمات مصرفية متميزة كباقي البنوك الكبرى بالمملكة العربية السعودية كخدمات دفع الفواتير والديون وتسديد المصاريف وعمليات السحب والإيداع وتقديم طلبات التمويلات وما إلى ذلك من الخدمات المصرفية المتعددة ويوفر البنك أغلب هذه الخدمات عبر الإنترنت للتسهيل على العميل.

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ومن أجل الاستفادة من تلك الحزمة من الخدمات الكثيرة يجب أونلاين إنشاء حساب جاري بالبنك السعودي للاستثمار وسنذكر في هذه المقالة خطوات إنشاء حساب جاري مع ذكر الشروط التي يفرضها البنك على الراغبين في إنشاء حساب جاري للبنك.

خطوات فتح حساب جاري في البنك السعودي للاستثمار

يقوم البنك العربي للاستثمار بتوفير نوعين من الحسابات الجارية لعملائه ليقوم العميل باختيار الحساب المناسب له حسب رغبته سنتعرف على أحد هذه الأنواع وكيفية التقديم عليها.

حساب الأصالة الجاري

وهو حساب بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية يتم التعامل مع هذا الحساب بالعملة المحلية أو أي عملات دولية رئيسية ويمكن للعميل سحب وإيداع الشيكات على هذا الحساب أو استخدام باقي الخدمات المصرفية الأخرى مثل عمليات السحب والإيداع ويحصل العميل عند فتح الحساب على دفتر للشيكات خاص به بالمجان بالإضافة للبطاقة الائتمانية الخاصة بك ويمكنك أيضا إصدار بطاقة أخرى على نفس الحساب لأي فرد من أفراد الأسرة ويمكنك الاتفاق مع البنك على كشف حساب كل فترة زمنية يقوم العميل بتحديدها.

فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت من البنك الأهلي التجاري.

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك السعودي للاستثمار.

اختر نوع الحساب (حساب الأصالة الجاري).

قم بملء جميع الفراغات بالبيانات الشخصية الخاصة بك مثل الاسم الأول واسم العائلة ورقم الجوال والوظيفة وغير ذلك.

قم بالاحتفاظ بالرقم المرجعي الخاص بك.

قم بزيارة أحد أفرع البنك العربي للاستثمار لمتابعة عملية الطلب.

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مميزات وخصائص حساب الأصالة الجاري من البنك السعودي للاستثمار

يتميز حساب الأصالة الجاري بالعديد من المميزات التي تميزه عن باقي الحسابات الجارية الخاصة ببقية البنوك ومن مميزات حساب الأصالة الجاري من البنك السعودي للاستثمار الخصائص التالية:

يخض الحساب كباقي الحسابات للهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية فهو حساب إسلامي.

يمكن فتح الحساب بأي عملة يرغب بها العميل وليست العملة المحلية فقط.

عمليات وخدمات البنك كلها مفتوحة من خلال الدفع الإلكتروني عمليات إعادة شحن سوا وإعادة شحن بطاقة موبايلي والدفع الإلكتروني وسداد الفواتير وغيرها من الخدمات البنكية المعتادة.

يتم إرسال بطاقة صراف آلي خاصة بالعميل للعنوان الذي قام بتأييده من خلال عملية فتح الحساب وإذا تم تغيير العنوان يمكن للعميل تحديث البيانات الخاصة به بسهولة تامة.

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شروط البنك للوافدين ومواطنين دول التعاون الخليجي

شروط البنك لفتح الحساب الجاري تختلف إذا كان المواطن سعوديا أو وافدا مقيما أو من مواطني دول التعاون الخليجي ويرغبون بفتح حساب بالبنك وشروط البنك كالآتي:

يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن خمسة عشر عاما وذلك للمواطنين السعوديين ويكون حاملا لبطاقة شخصية يشترط أن تكون سارية.

عمر الوافد المقدم على طلب فتح حساب لا يقل عن ثمانية عشر عاما ويكون معه إقامة سارية بالمملكة العربية السعودية.

عمر المواطن السعودي الراغب بفتح الحساب البنكي خاص بالبنك السعودي للاستثمار لا يقل عن 15 عاما.

إذا أراد مواطن من مجلس التعاون الخليجي فتح حساب يجب أن يقوم بتقديم جواز السفر الخاص به كاثبات شخصية.

أن لا يقل عمر مواطن أح دول مجلس التعاون الخليجي عن 18 عاما.

فتح حساب عن طريق الفروع الخاصة بالبنك

يمكن للعميل إذا رغب بفتح حساب من البنك السعودي للاستثمار التوجه لأقرب فرع مع الأوراق المطلوبة مثل أوراق إثبات الهوية أو جواز السفر أو ورق الإقامة، مع أوراق جهات العمل لتأكيد الوظيفة واستكمال كافة البيانات الخاصة بفتح الحساب من الفرع نفسه بسهولة ودون أية مشاكل للانتفاع الكامل من جميع خدمات البنك السعودي للاستثمار.

التواصل وتقديم الشكاوى مع البنك السعودي للاستثمار وأرقام التواصل المجانية

يمكن للعميل التواصل مع البنك السعودي للاستثمار وتقديم الشكاوى أو الاستعلام عن خدمات البنك السعودي للاستثمار مجانا عن طريق الأرقام التي يقدمها للتواصل وذلك عن طريق الآتي: