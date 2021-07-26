نزول جوال iphone 13 pro max في الأسواق السعودية تعرف على iPhone 13 Pro Max سعر

iphone 13 pro max ، الهاتف الأحدث المنتظر من شركة أبل فهو ينافس وبشدة هواتف سامسونج وهواوي . فهو يأتي من ضمن سلسلة هواتف شركة أبل العالمية المتوقع نزولها في بداية شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري 2021. حيث تضم سلسلة هواتف أبل ( هاتف ايفون 13 ، وهاتف iphone 13 pro , وهاتف iphone 13 pro mqx , وهاتف iphone 13 mini النسخة المصغرة من هذه السلسلة )، كما يأتي هاتف ايفون 13 برو ماكس بالعديد من المميزات التي تجعله ينافس الهواتف الأخري من نفس الفئة السعرية للهاتف. والتي من أهمها هو قدرة iphone 13 pro max 2021 على شحن البطارية في أسرع وقت ممكن بقوة 25 واط. كما يأتي الهاتف بالكثير من المميزات الأخري التي سوف نذكرها لكم الآن . مواصفات iphone 13 pro max الهاتف يدعم خاصية ال nfc .

يأتي ايفون 13 برو ماكس بنظام التشغيل الـ iOS 15 .

بنظام التشغيل الـ iOS 15 . كما يأتي الهاتف مع أبعاد الطول 160.8 × العرض 78.1 × السمك 7.4 ملم .

الهاتف يزن 228 جراما. فهو ليس ثقيل للغاية .

يدعم هاتف 13 pro max شريحة اتصال من نوع نانو sim . أو شريحتين اتصال وذلك على حسب الدولة .

شريحة اتصال من نوع نانو sim . أو شريحتين اتصال وذلك على حسب الدولة . كذلك يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس 5g .

واجهة وظهر الهاتف مصنعة من خامات زجاجية من نوع ( زجاج غوريلا )، أما بالنسبة للإطار وهيكل الهاتف فهو مصنع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.

يدعم ايفون 13 برو ماكس خاصية مقاومة الماء والغبار .

خاصية مقاومة الماء والغبار . من أهم مميزات الهاتف. هو أنه يدعم خدمات الدفع بالفيزا أو الماستر كارد .

أما بالنسبة لشاشة الهاتف. فهي تأتي من نوع Samsung LTPO OLED مع معدل تحديث 120هرتز بكثافة 409 بكسل لكل بوصة مع سطوع 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل. كما أنها تدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى علي الشاشة بنسبة 86.6٪ وتأتي الشاشة مع طبقة من الحماية من زجاج مقاوم للخدش والطلاء وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision .

شاشة هاتف iphone 13 pro max . تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بكثافة 409 بكسل مع معدل تحديث 120هرتز مع سطوع 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل. كما تدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى علي الشاشة بنسبة 86.6٪ . كما تأتي الشاشة مع طبقة من الحماية من زجاج مقاوم للخدش والطلاء وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision .

. تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بكثافة 409 بكسل مع معدل تحديث 120هرتز مع سطوع 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل. كما تدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى علي الشاشة بنسبة 86.6٪ . كما تأتي الشاشة مع طبقة من الحماية من زجاج مقاوم للخدش والطلاء وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision . الهاتف متوفر بثلاثة إصدارات مختلفة للذاكرة الصلبة وهما : الإصدار الأول من هاتف ايفون 13 برو max بذاكرة صلبة سعة 128 جيجا بايت. مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام . النسخة الثانية تأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت. مع بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام . الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة سعة 512 جيجا بايت. مع بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام .

لا يدعم الجوال خاصية زيادة المساحة التخزينية .

كما يأتي iphone pro max 13 بمعالج من نوع Apple A14 Bionic سداسي النواه تكنولوجيا 5 نانومتر. كما يأتي بمعالج رسومي من نوعApple GPU .

بمعالج من نوع Apple A14 Bionic سداسي النواه تكنولوجيا 5 نانومتر. كما يأتي بمعالج رسومي من نوعApple GPU . الهاتف يحتوي على ميكروفون ثانوي مخصص لعزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف .

كذلك يأتي الهاتف بخاصية الواي فاي بهذه الترددات الـ ( Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot ) .

البلوتوث في هاتف ايفون ١٣ برو max يأتي بهذه الإصدارات ( 5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD ) .

يأتي بهذه الإصدارات ( 5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD ) . كذلك يدعم الهاتف خاصية gps لتحديد الوقع الجغرافي. كما أنه يدعم معظم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS GLONASS GALILEO BDS .

كذلك أنه يدعم معظم المستشعرات Face ID ، accelerometer ، gyro، proximity، compass ، barometer ، Siri natural كما يدعم أوامر اللغة والإملاء .

كما يأتي هاتف ايفون 13 pro max مع سماعات خارجية من نوع ستيريو. كذلك يدعم خاصية الـ Dolby Atmos .

مع سماعات خارجية من نوع ستيريو. كذلك يدعم خاصية الـ Dolby Atmos . أما بالنسبة لمنفذ الـ USB فهو يأتي من النوع الـ 2.0 Type-C .كما يدعم خاصية الـ On-The-Go.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 4000 مللي أمبير. مع دعمه للشحن السريع. والشحن اللاسلكي بقوة 25 وات .

كما يدعم iphone 13 pro max الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 وات. تعمل لمدة 24 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الجوال. و تعمل لمدة تصل إلى 14 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الانترنت. وتشغيل الصوتيات لمدة 90 ساعة.

الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 وات. تعمل لمدة 24 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الجوال. و تعمل لمدة تصل إلى 14 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الانترنت. وتشغيل الصوتيات لمدة 90 ساعة. الهاتف متوفر بالعديد من الألوان الجذابة مثل اللون الأسود واللون الأبيض والفضي والذهبي واللون الأزرق . مواصفات iphone 13 pro max مواصفات كاميرا هاتف ايفون ١٣ برو ماكس هاتف iphone 13 pro max يأتي بكاميرا خلفية رباعية : الكاميرا الأولي في الهاتف تاتي دقة 24 ميجا (dual pixel) دبل بكسل بفتحة عدسة F/1.6 من نوع wide خاصة بالتصوير الواسع وهي الكاميرا الأساسية تدعم المثبت البصري الـ OIS تستخدم احدث تقنيات للتثبيت الصور . كما تأتي الكاميرا الثانية في الهاتف بدقة ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (ultrawide) الخاصة بالتصوير الواسع جدا والمسؤولة عن التقريب وتدعم المثبت البصري OIS والزوم دون فقدان الجودة . وتأتي الكاميرا الثالثة في هاتف iphone 13 pro بدقة ميجا بكسل من نوع (telephoto) تدعم خاصية optical zoom

– والكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل (مستشعر عمق) والمسؤولة عن عمل البورتريه والعزل وتطلق عليها شركة ابل النمط الليلي كما تدعم LED flash, HDR, panorama .

يأتي بكاميرا خلفية رباعية : تصوير الفيديوهات في الكاميرا الخلفية يأتي بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 60/24/30 وجودة الـ 1080 بكسل بمعدل التقاط 240/120/60/30 إطار في الثانية كما تدعم خاصية gyro-EIS و Dolby Vision HDR و stereo sound .

تأتي الكاميرا الأمامية في هاتف ايفون 13 برو ماكس مزدوجة : الكاميرا الأولي تأتي بدقة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (wide) تدعم التصوير الواسع وخاصية التصوير الـ HDR ، gyro-EIS . أما بالنسبة للكاميرا الأمامية الثانية فهي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل من نوع (depth/biometrics sensor) خاصة SL 3D وفتح الهاتف عن طريق Face ID .

مزدوجة : كما تدعم الكاميرا الأمامية في هاتف ايفون برو ماكس 13 تصوير الفيديوهات حصلت علي جودة الـ 4K بمعدل التقاط 24/60/30 إطار في الثانية و جودة الـ 1080 بمعدل التقاط 120/60/3. iPhone 13 Pro Max سعر سعر ايفون 13 برو max للنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشواشية سعة 8 جيجا رام عالميا هو 1700 دولار أمريكي .

للنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشواشية سعة 8 جيجا رام عالميا هو 1700 دولار أمريكي . كما يبلغ سعر الهاتف في الأسواق السعودية نحو 6500 ريال سعودي .

سعر ايفون 13 برو Max في مصر هو 27000 جنيه مصري .

هو 27000 جنيه مصري . كما يبلغ سعر الهاتف في الإمارات نحو 5900 درهم إماراتي . مواصفات كاميرا هاتف ايفون ١٣ برو ماكسiPhone 13 Pro Max سعر الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم جميع مواصفات ايفون 13 برو Max . كما قدمنا لكم أيضا سعر iphone 13 pro max في المملكة العربية السعودية . الوسوم

iphone 13 pro max ، الهاتف الأحدث المنتظر من شركة أبل فهو ينافس وبشدة هواتف سامسونج وهواوي . فهو يأتي من ضمن سلسلة هواتف شركة أبل العالمية المتوقع نزولها في بداية شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري 2021. حيث تضم سلسلة هواتف أبل ( هاتف ايفون 13 ، وهاتف iphone 13 pro , وهاتف iphone 13 pro mqx , وهاتف iphone 13 mini النسخة المصغرة من هذه السلسلة )، كما يأتي هاتف ايفون 13 برو ماكس بالعديد من المميزات التي تجعله ينافس الهواتف الأخري من نفس الفئة السعرية للهاتف. والتي من أهمها هو قدرة iphone 13 pro max 2021 على شحن البطارية في أسرع وقت ممكن بقوة 25 واط. كما يأتي الهاتف بالكثير من المميزات الأخري التي سوف نذكرها لكم الآن . مواصفات iphone 13 pro max الهاتف يدعم خاصية ال nfc .

يأتي ايفون 13 برو ماكس بنظام التشغيل الـ iOS 15 .

بنظام التشغيل الـ iOS 15 . كما يأتي الهاتف مع أبعاد الطول 160.8 × العرض 78.1 × السمك 7.4 ملم .

الهاتف يزن 228 جراما. فهو ليس ثقيل للغاية .

يدعم هاتف 13 pro max شريحة اتصال من نوع نانو sim . أو شريحتين اتصال وذلك على حسب الدولة .

شريحة اتصال من نوع نانو sim . أو شريحتين اتصال وذلك على حسب الدولة . كذلك يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس 5g .

واجهة وظهر الهاتف مصنعة من خامات زجاجية من نوع ( زجاج غوريلا )، أما بالنسبة للإطار وهيكل الهاتف فهو مصنع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.

يدعم ايفون 13 برو ماكس خاصية مقاومة الماء والغبار .

خاصية مقاومة الماء والغبار . من أهم مميزات الهاتف. هو أنه يدعم خدمات الدفع بالفيزا أو الماستر كارد .

أما بالنسبة لشاشة الهاتف. فهي تأتي من نوع Samsung LTPO OLED مع معدل تحديث 120هرتز بكثافة 409 بكسل لكل بوصة مع سطوع 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل. كما أنها تدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى علي الشاشة بنسبة 86.6٪ وتأتي الشاشة مع طبقة من الحماية من زجاج مقاوم للخدش والطلاء وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision .

شاشة هاتف iphone 13 pro max . تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بكثافة 409 بكسل مع معدل تحديث 120هرتز مع سطوع 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل. كما تدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى علي الشاشة بنسبة 86.6٪ . كما تأتي الشاشة مع طبقة من الحماية من زجاج مقاوم للخدش والطلاء وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision .

. تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بكثافة 409 بكسل مع معدل تحديث 120هرتز مع سطوع 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل. كما تدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى علي الشاشة بنسبة 86.6٪ . كما تأتي الشاشة مع طبقة من الحماية من زجاج مقاوم للخدش والطلاء وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision . الهاتف متوفر بثلاثة إصدارات مختلفة للذاكرة الصلبة وهما : الإصدار الأول من هاتف ايفون 13 برو max بذاكرة صلبة سعة 128 جيجا بايت. مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام . النسخة الثانية تأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت. مع بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام . الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة سعة 512 جيجا بايت. مع بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام .

لا يدعم الجوال خاصية زيادة المساحة التخزينية .

كما يأتي iphone pro max 13 بمعالج من نوع Apple A14 Bionic سداسي النواه تكنولوجيا 5 نانومتر. كما يأتي بمعالج رسومي من نوعApple GPU .

بمعالج من نوع Apple A14 Bionic سداسي النواه تكنولوجيا 5 نانومتر. كما يأتي بمعالج رسومي من نوعApple GPU . الهاتف يحتوي على ميكروفون ثانوي مخصص لعزل الضوضاء والضجيج إثناء استخدام الهاتف .

كذلك يأتي الهاتف بخاصية الواي فاي بهذه الترددات الـ ( Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot ) .

البلوتوث في هاتف ايفون ١٣ برو max يأتي بهذه الإصدارات ( 5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD ) .

يأتي بهذه الإصدارات ( 5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD ) . كذلك يدعم الهاتف خاصية gps لتحديد الوقع الجغرافي. كما أنه يدعم معظم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS GLONASS GALILEO BDS .

كذلك أنه يدعم معظم المستشعرات Face ID ، accelerometer ، gyro، proximity، compass ، barometer ، Siri natural كما يدعم أوامر اللغة والإملاء .

كما يأتي هاتف ايفون 13 pro max مع سماعات خارجية من نوع ستيريو. كذلك يدعم خاصية الـ Dolby Atmos .

مع سماعات خارجية من نوع ستيريو. كذلك يدعم خاصية الـ Dolby Atmos . أما بالنسبة لمنفذ الـ USB فهو يأتي من النوع الـ 2.0 Type-C .كما يدعم خاصية الـ On-The-Go.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 4000 مللي أمبير. مع دعمه للشحن السريع. والشحن اللاسلكي بقوة 25 وات .

كما يدعم iphone 13 pro max الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 وات. تعمل لمدة 24 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الجوال. و تعمل لمدة تصل إلى 14 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الانترنت. وتشغيل الصوتيات لمدة 90 ساعة.

الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 وات. تعمل لمدة 24 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الجوال. و تعمل لمدة تصل إلى 14 ساعة في تشغيل الفيديوهات عبر الانترنت. وتشغيل الصوتيات لمدة 90 ساعة. الهاتف متوفر بالعديد من الألوان الجذابة مثل اللون الأسود واللون الأبيض والفضي والذهبي واللون الأزرق . مواصفات iphone 13 pro max مواصفات كاميرا هاتف ايفون ١٣ برو ماكس هاتف iphone 13 pro max يأتي بكاميرا خلفية رباعية : الكاميرا الأولي في الهاتف تاتي دقة 24 ميجا (dual pixel) دبل بكسل بفتحة عدسة F/1.6 من نوع wide خاصة بالتصوير الواسع وهي الكاميرا الأساسية تدعم المثبت البصري الـ OIS تستخدم احدث تقنيات للتثبيت الصور . كما تأتي الكاميرا الثانية في الهاتف بدقة ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (ultrawide) الخاصة بالتصوير الواسع جدا والمسؤولة عن التقريب وتدعم المثبت البصري OIS والزوم دون فقدان الجودة . وتأتي الكاميرا الثالثة في هاتف iphone 13 pro بدقة ميجا بكسل من نوع (telephoto) تدعم خاصية optical zoom

– والكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل (مستشعر عمق) والمسؤولة عن عمل البورتريه والعزل وتطلق عليها شركة ابل النمط الليلي كما تدعم LED flash, HDR, panorama .

يأتي بكاميرا خلفية رباعية : تصوير الفيديوهات في الكاميرا الخلفية يأتي بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 60/24/30 وجودة الـ 1080 بكسل بمعدل التقاط 240/120/60/30 إطار في الثانية كما تدعم خاصية gyro-EIS و Dolby Vision HDR و stereo sound .

تأتي الكاميرا الأمامية في هاتف ايفون 13 برو ماكس مزدوجة : الكاميرا الأولي تأتي بدقة بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 من نوع (wide) تدعم التصوير الواسع وخاصية التصوير الـ HDR ، gyro-EIS . أما بالنسبة للكاميرا الأمامية الثانية فهي تأتي بدقة 12 ميجا بكسل من نوع (depth/biometrics sensor) خاصة SL 3D وفتح الهاتف عن طريق Face ID .

مزدوجة : كما تدعم الكاميرا الأمامية في هاتف ايفون برو ماكس 13 تصوير الفيديوهات حصلت علي جودة الـ 4K بمعدل التقاط 24/60/30 إطار في الثانية و جودة الـ 1080 بمعدل التقاط 120/60/3. iPhone 13 Pro Max سعر سعر ايفون 13 برو max للنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشواشية سعة 8 جيجا رام عالميا هو 1700 دولار أمريكي .

للنسخة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشواشية سعة 8 جيجا رام عالميا هو 1700 دولار أمريكي . كما يبلغ سعر الهاتف في الأسواق السعودية نحو 6500 ريال سعودي .

سعر ايفون 13 برو Max في مصر هو 27000 جنيه مصري .

هو 27000 جنيه مصري . كما يبلغ سعر الهاتف في الإمارات نحو 5900 درهم إماراتي . مواصفات كاميرا هاتف ايفون ١٣ برو ماكسiPhone 13 Pro Max سعر الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم جميع مواصفات ايفون 13 برو Max . كما قدمنا لكم أيضا سعر iphone 13 pro max في المملكة العربية السعودية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نزول جوال iphone 13 pro max في الأسواق السعودية تعرف على iPhone 13 Pro Max سعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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