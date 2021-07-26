نتائج التوجيهي الاردن 2021 عبر tawjihi.jo

نتائج التوجيهي الاردن 2021، تشهد منصات البحث في المملكة الأردنية الهاشمية بحثا كبيراً على موعد النتائج للاختبار التوجيهي هذا العام، بقلق وتوتر حيث يتحدد مستقبلهم وحياتهم المقبلة، ومجال عملهم وحياتهم المستقبلي عن طريق تأهيلهم الى الكليات التي يتمنون دخولها، وكل أولياء الأمور يتمنوا لأبنائهم ان يصلوا الى اعلى المراتب في حياتهم المستقبلية، فندعو الله عز وجل ان يهب كل مجتهد أمنيته في دخول الكلية التي يأمل بها.

نتائج التوجيهي الاردن 2021

صرح الاستاذ الدكتور محمد خير ابو قديس، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالملكة الأردنية الهاشمية، من اقتراب موعد اعلان النتائج التوجيهي التكميلي 2021، في كل انحاء المملكة بعد تمام عمليات التصحيح والرصد واعملا الكنترول وخلال الايام المقبلة، وتطمأن الوزارة الطلاب وأولياء الأمور ان التصحيح يتم في مصلحة الطالب.

نتائج التوجيهي ٢٠٢١

صرحت الوزارة انه قد قام 207,283 طالب وطالبة من أداء الامتحان التوجيهي، في ظل إجراءات مشددة ومراعاة البعد الاجتماعي، بين الطلاب في ظل الظروف الراهنة، مع اخذ كل التدابير الوقائية الازمة لمنع انتشار العدوى بين الطلاب، حرصا من الوزارة على سامة أبنائها من الطلبة والطالبات.

وقد حدثت شكاوى من العيديد من الطلاب للقسم العلمي من صعوبة امتحان الفيزياء، وقد طمأنت الوزارة الطلاب بان التصحيح سيكون في مصلحة الطالب و بنزاهة كاملة.

متى نتائج التوجيهي التكميلي 2021؟

وقد صرح الوزير ان موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2021 سيتم اعتمادها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد الانتهاء من اعمال التصحيح والرصد وسيتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة.

موقع نتائج التوجيهي 2021

وقد اعدت الوزارة موقعها الرسمي لإعلان النتيجة فور صدورها، تيسيراً من الوزارة على الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتائج أبنائهم بسهولة، وهم بالمنزل ودون تزاحم او اخلاط في ظل الظروف الراهنة.

يتيح الموقع للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي للوزارة.

قم باختيار تسجيل دخول للدخول على خدمات الموقع.

ثم قم باختيار تبويب نتائج التوجيهية.

سجل بيانات الطالب كاملة من اسم الطالب رباعي و رقم جلوسه.

قم بالضغط على عرض نتائج التوجيهي الاردن 2021 لعرض نتيجة الطالب.

الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2021