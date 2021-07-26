التونسيون يجوبون الشوراع الرئيسية احتفالا بقرارات الرئيس قيس سعيد

جدة - نرمين السيد - عمت الاحتفالات الشعبية، مساء الأحد، كافة المدن التونسية، بعدما خرج الآلاف من التونسيين إلى الشوارع، للتعبير عن فرحتهم وترحيبهم بالقرارات التى أعلنها الرئيس قيس سعيّد ودعمهم لها.





وأعلن الرئيس سعيد، تجميد أعمال وصلاحيات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة الحكومة وتوليّه السلطتين التنفيذية والقضائية، كما تعهد بملاحقة الفاسدين والمجرمين، والحفاظ على الدولة ومصالح شعبها. وخرج الآلاف إلى الشوارع والساحات العامّة، رغم حظر التجوال الليلى الذى تفرضه السلطات بسبب تفشى فيروس كوروا، وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية، كما تعالت الزغاريد والهتافات من شرفات المنازل. وبعد دقائق من إعلان الرئيس سعيّد عن هذه التدابير، توافدت حشود من الجماهير إلى محيط مقر البرلمان الذى شهد اليوم مواجهات بين الشرطة ومحتجين طالبوا باستقالة المنظومة الحاكمة وحل البرلمان، وذلك للاحتفال بتحقق مطالبهم، كما تدفق الناس على الشوارع الرئيسية ولوحوا بقبضات أيديهم فى الهواء ابتهاجا، وهتفوا فرحا.

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