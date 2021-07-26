عاجل.. الرئيس التونسى: من يطلق رصاصة سيطلق عليه الجيش وابلا

جدة - نرمين السيد - وفى اجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية ترأسه الرئيس التونسى، مساء اليوم الأحد، أعلن خلاله تجميد كل صلاحيات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى منصبه، وتوليه السلطة التنفيذية، ورئاسة النيابة العامة.
وكشف الرئيس التونسى عن أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها لاحقا ويعلن عنها تباعا.
وأوضح "نمر بأدق اللحظات فى تاريخ البلاد"، مشيرا إلى أن هناك من يستعد لدفع الأموال لإحداث اقتتال داخلى فى البلاد.
وتابع "الشعب يواصل ثورته فى ظل الشرعية وسيطبق القانون على الجميع".
وأكد الرئيس التونسى أن الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقا للدستور.
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