عاجل .. الرئاسة التونسية تدعو الشعب إلى عدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة فى بيان لها، إن الرئيس علق عمل البرلمان لمدة 30 يوما، وهناك إجراءات أخرى سيتم إتخاذها لاحقا ويعلن عنها تباعا.
وأوضحت، أن القرارات جاءت عملا بالفصل 80 من الدستور، إذ اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرارات حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادى لاستقرار الدولة.
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