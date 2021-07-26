رئيس وزراء العراق يصل إلى واشنطن للقاء بايدن وبيلوسى

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن الكاظمى يزور واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كلا من وزراء الخارجية والدفاع والنفط والتجارة والثقافة.
وتتضمن زيارة الكاظمى لواشنطن لقاءات مع رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى ورئيس الأغلبية الديموقراطية تشاك شومر، ومن المتوقع صدور بيان ختامى عن اجتماعات الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجى، قد يتضمن جدولا زمنيا لسحب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالى.
وقال الكاظمى إن بلاده لم تعد بحاجة لبقاء القوات القتالية الأمريكية لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابى، لكن الإطار الزمنى الرسمى لإعادة انتشارهم سوف يعتمد على نتائج المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقى خلال مقابلة حصرية مع وكالة "أسوشيتدبرس"، قبل رحلته إلى واشنطن.
وذكر الكاظمى أن العراق سيظل يطلب تدريبا أمريكيا والمساعدة فى جمع استخبارات عسكرية.
وأوضح رئيس الوزراء العراقى أنه "لا توجد أى حاجة إلى بقاء قوات قتالية أجنبية على الأراضى العراقية"، ولكن لم يعلن عن موعد نهائى لرحيل القوات الأمريكية.
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