إنفوجراف- لـ إنقاذ تونس.. قرارات استثنائية للرئيس قيس سعيد

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جدة - نرمين السيد - حيث أعفى قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشى من منصبه، وجمد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولى الرئيس التونسى السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
وخلال اجتماع طارئ للرئاسة التونسية، تولى قيس سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الجرائم التى ترتكب.
وقال قيس سعيد "لن نسكت على أى شخص يتطاول على الدولة ورموزها" مشددا على أنه "من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص".
وأكد الرئيس التونسى أن البلاد تمر بأدق اللحظات فى تاريخها، مشددا على أن الإجراءات المتخذة، ليست تعليقا للدستور.
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