إسرائيل تغير على مواقع لحماس في غزة

شنت مقاتلات اسرائيلية غارات جوية على موقع عسكري لحماس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر أمنيّة في غزة إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة أطلقت صاروخين على الأقلّ على أرض زراعيّة شمال القطاع، بينما أطلقت أربعة صواريخ أخرى على موقع تدريب تابع لكتائب عزّ الدين القسّام، الجناح المسلّح لحماس، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الغارات الجوّية، حسب مصادر طبية فلسطينية.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي تقليص مساحة الصيد قبالة شاطئ القطاع من 12 ميلاً بحرياً إلى 6 أميال، في أعقاب استئناف إطلاق بالونات حارقة من غزة على جنوب إسرائيل.
وفي وقت سابق الأحد، أُخمدت حرائق "في ثلاثة مواقع في منطقة صغيرة في أشكول" وفق بيان لجهاز الإطفاء أشار إلى أنّ التحقيقات "حدّدت السبب على أنّه بالونات حارقة".
والبالونات أداة تهدف إلى إشعال نيران في أراض زراعيّة محيطة بالقطاع الفلسطيني المحاصر.
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