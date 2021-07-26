"أولد" يتصدر إيرادات السينما الأميركية

حقق فيلم الرعب (أولد) إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع منتزعا صدارة إيرادات السينما الأميركية.

والفيلم من بطولة وإخراج إم. نايت شيامالان ويشاركه في البطولة أليكس وولف وثوماسين مكنزي وإليزا سكانلن. وجاء فيلم "عيون الثعبان" (سنيك آيز) في المركز الثاني بإيرادات بلغت 13.3 مليون دولار. الفيلم من بطولة هنري جولدينج وأورسولا كوربيرو وسامارا ويفينج ومن إخراج روبرت شوينتكه. وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والمغامرة "الأرملة السوداء" (بلاك ويدو) الذي حقق إيرادات 11.6 مليون دولار. والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت شورتلاند. وجاء في المركز الرابع فيلم (سبيس جام: ايه نيو ليجاسي) بإيرادات بلغت 9.5 مليون دولار. والفيلم من بطولة ليبرون جيمس وكاساندرا ستار ومايكل بي. جوردان ومن إخراج مالكولم دي. لي.

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