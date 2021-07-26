تقديم الاستمارة الإلكترونية منصة داري dari iq توزيع قطع الأراضي تعديل البيانات وألية الاعتراض

تقديم الاستمارة الإلكترونية منصة داري dari iq توزيع قطع الأراضي حيث يمكنكم استكمال بيانات استمارة قطع الأراضي من خلال تسجيل الدخول على رابط موقع منصة داري dari iq العراقية لقطع الأراضي، وهي مبادرة تطرحها الحكومة العراقية من خلال وزارة الإعمار والإسكان والأشغال البلدية العامة، وتشمل تلك المبادرة الخاصة بمشروع توزيع الأراضي السكنية جميع المواطنين بكافة فئاتهم، والفيديو الأول المرفق بهذا التقرير يوضح ويشرح كيفية التقديم، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الموجودة في الفيديو التوضيحي التالي.

تقديم الاستمارة الإلكترونية منصة داري dari iq توزيع قطع الأراضي

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد قيامك بالتقديم والتسجيل على رابط موقع منصة داري لتوزيع قطع الأراضي السكنية بكافة المحافظات العراقية يمكنك القيام بالتعديل على البيانات والمعلومات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية التي قمت بتسجيلها، وذلك من خلال الرقم التعريفي.

رابط موقع منصة داري dari iq تعديل الاستمارة الإلكترونية لقطع الأراضي السكنية

ويتم ذلك بالدخول على رابط تعديل الاستمارة www.dari.iq/edit، وبعد الدخول على الرابط السابق بالضغط عليه، يتم إدخال رقم الهاتف النقال الذي تقدمت به، ثم قم بتأكيد رقم الهاتف ثم ادخل الرقم التعريفي الخاص بك و اضغط على زر “التالي”.

متابعة حالة الاستمارة الإلكتروني عن طريق الرقم التعريفي

وتجدر الإشارة إلى أمة يمكم للمتقدمين على الاستمارة الإلكترونية معرفة ومتابعة حالة الاستمارة من خلال الرقم التعريفي، وذلك بعد الدخول على رابط معرفة حالة الاستمارة الدخول www.dari.iq/view ويتم ذلك عير إدخال رقم الهاتف الجوال الذي قدمت به على الاستمارة الإلكترونية لتوزيع قطع الأراضي السكنية، ثم تقوم بتأكيد رقم الهاتف الجوال، وبعدها تُدخل الرقم التعريفي الخاص بك و اضغط على زر “التالي”.

صور المستمسكات الثبوتية يجب أن تكون واضحة، وهي البطاقة الوطنية او هوية الاحوال المدنية و بطاقة السكن او تأييد السكن.

يُشترط أن لا يتجاوز حجم الصورة 10 ميكابايت.

يمكنك إرفاق صورة او ملف لكل وجه من المستمسك او ملف (PDF) يحتوي كلا الوجهين للمستمسك الثبوتي.

يمكنك إرفاق صور (JPG, PNG) أو PDF للمستمسكات الثبوتية. ومن الجدير بالذكر أن التقديم والتسجيل على الاستمارة الإلكترونية متاح لجميع الفئات العمرية من موطني الجمهورية العراقية، وذلك على أن لا يقل عمر المُتقدم عن 18 عاماً، وبعد التقديم ستحصل من خلال موقع التقديم على رقم أو رمز تعريفي، الرمز التعريفي هو رقم استمارة التقديم، ويجب عليم القيام بالاحتفاظ بهذا الرمز التعريقي، وذلك لضمان وحفظ حفظ حقك في التقديم، هذا ويمكنك أيضا طباعة أو حفظ نسخة من الاستمارة الإلكترونية، وذلك بغد قيامك باستكمال ملئ استمارة التقديم و الضغط زر الطباعة أو الحفظ. مبادرة توزيع الأراضي السكنية وألية تقديم الاعتراض وتجدر الإشارة إلى أنه في خال عدم تمكنك من الفوز بقطعة أرض من تلك الأراضي التي تشملها مبادرة توزيع الأراضي، يمكنك القيام بالاعتراض، وذلك بعد انتهاء الفترة الخاصة بالتقديم، هذا وسيتم تخصيص رابط خاص بالاعتراضات على توزيع قطع الأراضي السكنية في وقت لاحق، كما سيتم وضع القواعد والشروط الخاصة بألية تقديم الاعتراض. مبادرة توزيع الأراضي السكنية وألية تقديم الاعتراض

شروط إرفاق المستمسكات الثبوتية