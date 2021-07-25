عاجل.. غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت، مساء اليوم الأحد، هدفا شرق خانيونس فى جنوب قطاع غزة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت، مساء اليوم الأحد، هدفا شرق خانيونس فى جنوب قطاع غزة. ونقلت القناة عن مصادر محلية أن "طائرات الجيش الإسرائيلى قصفت هدفا آخر شمال غربى قطاع غزة".

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