فيديو- عاجل.. الرئيس التونسى: سنتخذ إجراءات استثنائية لإنقاذ تونس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية، ترأسه اليوم، الرئيس التونسى، أعلن خلاله عن تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن كافة أعضائه.
وتولى الرئيس التونسى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك فى إطار القانون، كما أعلن توليه السلطة التنفيذية لحين تعيين رئيس جديد للحكومة.
وأوضح الرئيس التونسى "سأقوم بتعيين الوزراء فى الحكومة المقبلة"، مشيرا إلى أنه سيكلف شخصية جديدة برئاسة الحكومة بدلا من المشيشى.
وأكد الرئيس التونسى "سنتخذ إجراءات استثنائية لإنقاذ تونس".
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