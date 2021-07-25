5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز

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دوت الخليج :- بدأ خمسة مدَّعين عامين التحقيق في حادثة انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز والتي راح ضحيتها شخصان.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنَّه وبمجرد وصول خبر حادثة مستشفى الجاردنز تحركت النيابة العامة على الفور إلى مكان الحادث، وقرر النائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات تشكيل فريق تحقيق من خمسة مدعين عامين.

وأضافوا أن المدعين العامين باشروا إجراءات التحقيق والكشف على مكان الحادث والتحرز على الملفات الطبية للمتوفين وآية ادلة تساعد في التحقيق.

وبينت انه جرى الكشف على جثث المتوفين الاثنين وإرسالهما الى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير للوقوف على سبب الوفاة.

ولفتت إلى أنَّه يجري حاليا الاستماع إلى الشهود والطاقم الطبي والتمريضي، وما زال النائب العام وفريق التحقيق موجودين في مكان الحادث حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق.

--(بترا)

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