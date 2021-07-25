شروط وطريقة تسجيل الأول الاساسي الأردن 2021 eservices.moe.gov.jo

تتابعون تسجيل الأول الأساسي الأردن 2021 وكل التفاصيل التي يتسائل عنها الطالب وولي الأمر، وهذا تحديدا بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم الاردنية بإتاحة رابط تقديم الاول الاساسي وتم الإعلان رسميا أن باب التسجيل سيتم اغلاقة في يوليو الجاري، تابعونا لمعرفة كيفية تسجيل الصف الأول الاساسي بالفيديو وأهم الشروط التي يجب توافرها ولا ننسي الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب والطالبات فتابعونا.

تسجيل الأول الاساسي الأردن 2021

الدخول علي رابط تسجيل الصف الاول الرسمي eservices.moe.gov.jo.

النقر علي خانة مستخدم جديد اسفل يمين الشاشة.

قم بكتابة جنسية ولي الأمر “اردني”.

قم بملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها مع التأكد من صحة كافة البيانات المكتوبة.

قم بتأسيس كلمة مرور للحساب، والتي يجب أن تتكون من 8 خانات وتحتوي علي احرف انجليزية فقط كبيرة وصغيرة وأرقام.

النقر علي كلمة تسجيل.

قم بالدخول علي حساب ولي الأمر في موقع خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي عن طريق كتابة الرقم الوطني الخاص بولي الأمر ثم كلمة المرور والنقر علي تسجيل الدخول.

قم بإجراء عملية حجز مقعد عن طريق التوجه إلي خدمة تسجيل الصف الأول ثم اختيار تقديم طلب جديد.

قم بكتابة الرقم الوطني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له مع اختيار الجنسية.

قم بالنقر علي استرجاع البيانات.

قم بكتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب بدقة ومع التأكد من صحة كافة البيانات حتي لا تواجه اي مشاكل في التسجيل.

وافق علي التعهد اسفل يمين الشاشة.

اختر نوع المدرسة والمديرية التعليمية ثم انقر علي ادخال.

قم بالنقر علي المدرسة التي ترغب فيها ثم اضغط علي اختيار المدرسة.

إذا تم اختيار مدرسة ذات مقاعد ممتلئة سيتم وضع الطالب علي مقاعد الانتظار.

قم بالتأكيد علي كافة البيانات الخاصة بالطالب ثم اضغط علي حجز.

ستظهر احد الاشعارات الخاصة بقبول الطلب اضغط علي موافق.

أن يكون الطالب المتقدم إلي الصف الأول الاساسي الاردني من مواليد 01/01/2015 حتى 31/12/2015.

ألا يتجاوز عمر الطفل 9 سنوات بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

أن يكون الطالب جاهزا بجميع الاوراق المطلوبة وتقديمها فور طلبها.

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

6 صور حديثة للطالب المتقدم مقاس 4×6.

شهادة الكشف الطبي واشترطت وزارة التربية والتعليم أن تكون الشهادة معتمدة صادرة من مركز طبي معتمد.

صورة من ختم التأمين الصحي علي البطاقة الصحية الخاصة بالطالب.

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بولي الأمر.

إذا كان الطالب غير اردني يجب أن يتوافر معه جواز سفر ساري وإذن إقامة.

شهادة المطاعيم.

إذا كان الطالب اردني يجب إحضار صورة من دفتر العائية.

كيفية تقديم الأول الاساسي بالخطواتشروط تسجيل الأول الاساسي بالاردن 2021الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الاساسي

تابعونا للمزيد حول تقديم الصف الأول الابتدائي في الاردن وأهم التفاصيل الخاصة بالشروط والاوراق المطلوبة للاردنيين وأيضا للوافدين، ويسعدنا الرد علي كافة الاستفسارات في اسرع وقت ممكن.