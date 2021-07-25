موعد إعلان نتائج التوجيهي 2021 “الثانوية العامة عبر رابط موقع نتائج التوجيهي الأردن tawjihi.jo، قد ازداد الحديث مؤخرًا عن نتائج الثانوية العامة الأردنية والتي تعرف باسم التوجيهي الأردن، وينتظر كافة الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المرحلة التعليمية معرفة نتائجهم النهائية بعد كل ذلك المجهود الذي بذلوه طوال هذا العام، وقد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بعمل بيان رسمي تشير فيه إلى قرب صدور نتائج التوجيهي الأردن بعد أن انتهى كافة الطلاب والطالبات من أداءها لهذا العام الدراسي 2021.

وتوجه عدد من الصحف التربوية والتعليمية المتواجدة في دولة الأردن بسؤال مجموعة من الطلاب والطالبات الملتحقين بمرحلة الثانوية العامة التوجيهي الأردن عن مستوى الاختبارات التي قد مروا بها في هذا العام، وعبر اغلب الطلاب والطالبات عن رأيهم في الامتحانات بأنها قد جاءت في مستوى الطالب المتوسط وان الأسئلة قد جاءت في مستوى عادي لا يفوق الطالب المتوسط ولكنهم قد اعترضوا عن مستوى امتحان مادة الفيزياء والذي قد جاء صعب للغاية ويفوق مستوى الطالب العادي، ولذلك ينتاب الطلاب والطالبات جميعاً بالإضافة إلى آبائهم وأمهاتهم الشعور بالقلق والتوتر تجاه نتائج مادة الفيزياء بشكل خاص بالرغم من شعورهم بالقلق اتجاه نتائج باقي المواد .

متي ستظهر نتائج الثانوية العامة الأردنية؟

تزداد كمية التساؤلات عن الموعد المحدد لظهور النتائج الخاصة بالثانوية العامة اي التوجيهي الأردن لعام 2021 ،وقد توقع الوزير محمد أبو قديس وهو وزير التربية والتعليم الأردني أن الموعد المحدد لظهور النتيجة سيكون عقب انتهاء آخر امتحان للطلاب والطالبات الملتحقين بتلك المرحلة، وفي الاغلب سيكون ذلك في نصف شهر أغسطس القادم.

كيفية الوصول إلى نتيجة “التوجيهي الأردن”

وفرت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الأردن رابط خاص بالنتيجة حيث يمنح كل طالب وطالبة القدرة على الوصول إلى نتائجهم بكل سهولة ويسر، ويتوجب على كافة الطلاب والطالبات التوجه إلى هذا الرابط www.tawjihi.jo والذي من خلاله ستظهر كافة نتائج الطلاب بشكل إلكتروني، وقد جاء الحصول على النتائج بشكل إلكتروني من خلال الرابط السابق للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد وللحفاظ على صحة كافة الطلاب والطالبات .