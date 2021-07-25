الهند تسجل 39.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 

ذكر بيان حكومي اليوم الأحد أن الهند سجلت أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في البيان الحكومي، "سجلت البيانات الصحية 39742 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 31 مليون إصابة".

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 535 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 420551.

بالمقابل أعلنت الهند الخميس الماضي عن تسجيل أكثر من 45 ألف إصابة خلال الشهرين الماضيين بداء "الفطر الأسود" الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50%، ويعصف بمصابي كورونا بالدرجة الأولى.

وهذا المرض الفطري أجبر الجراحين على إزالة عيون وأنوف وعظام الفكين لدى بعض المرضى، لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

وأشارت السلطات إلى أن ولاية ماهاراشترا (غرب) هي الأكثر تضررا بهذا المرض حيث سجلت 9348 إصابة بداء "الفطر الأسود".

وقبل جائحة كورونا كانت الهند تسجل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنويا.

ويعزو الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بداء "الفطر الأسود" إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى كورونا.