قائد القيادة المركزية الأمريكية: سنواصل ضرباتنا الجوية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال ماكينزى فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد- إن انتصار حركة طالبان ليس حتميا وهناك طريق قد يصل بنا إلى حل سياسى للحرب فى أفغانستان.
وأشار إلى أن حكومة أفغانستان ستخضع خلال الأيام المقبلة لاختبار قاس، مبينا فى الوقت ذاته أن حركة طالبان تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على قندهار لكن سيتم منعها.
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