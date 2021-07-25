فيديو.. الحوثيون يفجرون منزل أحد المواطنين فى البيضاء

جدة - نرمين السيد - وأفاد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى بأن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران قامت بتفجير منزل المواطن حسين صالح البرمانى الحميقانى بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء.

وقال الإريانى فى تغريدات على صفحته بموقع تويتر، إن "ميليشيا الحوثى عمدت إلى تفجير منازل المواطنين على طريقة التنظيمات الإرهابية (داعش، القاعدة)، وإرهاب المواطنين والانتقام الممنهج من كل من يخالفها الرأى".

وأشار إلى أن منظمات حقوقية وثقت تفجير ميليشيا الحوثى الإرهابية أكثر من 816 منزلاً فى مختلف المحافظات منذ انقلابها على الدولة، بالإضافة لتدميرها قرى بشكل كامل. ولفتت إلى أن ذلك يأتى ضمن مساعى الميليشيا لتهجير المواطنين قسرياً من منازلهم ومناطقهم، واستبدالهم بموالين لها تنفيذاً "لمخطط التغيير الديمغرافى بمناطق سيطرتها".

وطالب وزير الإعلام اليمنى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثى، وفى مقدمتها تفجير منازل المواطنين باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وإدراج ميليشيا الحوثى وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلاتها من العقاب.