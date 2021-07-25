عاجل.. الرئيس الجزائرى يأمر بعودة الحجر الصحى لـ10 ساعات يوميا

جدة - نرمين السيد - أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اليوم الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، بالعودة لنظام الحجر الصحى بدءًا من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا "10 ساعات" فى الولايات الأكثر تضررا من انتشار وباء كوفيد-19.





وأوضح بيان لمجلس الوزراء الجزائرى أن تبون أعطى خلال هذا الاجتماع الكلمة للوزير الأول لعرض اقتراحات تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار كوفيدـ19، ليسدى عقب ذلك عدة توجيهات، من بينها "العودة لنظام الحجر الصحى بدءا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا فى الولايات الأكثر تضررًا". وبذات المناسبة، ثمن رئيس الجزائر "الإقبال الكبير للمواطنين على التلقيح، لتحقيق مناعة جماعية"، وأمر بـ "مضاعفة عمليات التحسيس الإعلامى على أوسع نطاق ممكن، لرفع نسبة التلقيح وطنيا"، مع ضرورة "رفع نسبة التلقيح أكثر فى الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة، باعتبارها الولايات الأولى لمصادر العدوى وتحديد هدف فورى لتلقيح 2.5 مليون شخص فى العاصمة وبنسبة 50 بالمائة من سكان ولايات وهران، قسنطينة، سطيف وورقلة". كما وجه تبون بضرورة "استكمال عملية تلقيح أعوان الإدارات، وطنيًا ومحليًا" وكذا "رفع مستوى الصرامة الوقائية إلى أعلى المستويات، خاصة فى الفضاءات التجارية المغلقة التى تعتبر المصدر الأول للعدوى"، حسبما نقل التليفزيون الجزائرى.

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