طلب قرض من بنك الراجحي، واحدة من اهم تساؤلات المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد تمويلات مصرف الراجحي أسلامية 100% لا تخالف الشريعة مطلقا، لهذا يجد بنك الراجحي الكثير من العملاء يقبلون علي الحصول علي قروض شخصية أو عقارية أو تمويل سيارات أو غيرها من التمويلات الكثيرة التي يوفرها البنك إلي جميع العملاء، تجد اكثر المواطنين يلجأن إلى القروض من اجل عمل مشاريع صغيرة تساهم في رفع المستوي المعيشي للشخص أو تعثر مالي حدث نتيجة أمور معينة تجعل الشخص يذهب إلي المصرف للحصول علي التمويلات السريعة الشخصة، حيث يميز البنك السرعة في الحصول علي القرض.

لا يحتاج المواطن السعودي الذي ينطبق عليه شروط مصرف الراجحي للحصول علي التمويلات المختلفة سوي 5 نقاط ليتمكن من الحصول علي التمويل الذي يتميز بالسرعة الفائقة لحصول الشخص علي المبالغ المالية التي يرغب فيها، وأوضح مصرف الراجحي عبر موقعة الإلكتروني زمن الحصول علي التمويل الشخصي الذي لا يتجاوز 20 دقيقة، وأفاد المصرف أن ألية التقديم من خلال اكثر من طريقة، الطريقة الأولي من خلال تحميل تطبيق مصرف الراجحي وتعبئة نموذج التقديم، أو من خلال الذهاب إلي الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات التالية:



الدخول علي موقع مصرف الراحجي من علي الأنترنت. تسجيل بياناتك الشخصية (الاسم، الجنسية، العمر، الجنس، رقم الهوية). كتابة معلوماتك المالية (الراتب الشهري، نوع القطاع، هل لديك حساب في مصرف الراجحي). تسجيل معلومات الاتصال (رقم الجوال، البريد الإلكتروني، المنطقة، افضل وقت للاتصال). الضغط علي (submint).

كي تستعد للحصول علي التمويل الشخصي عليك بالدخول علي حاسبة التمويل وتسجيل البيانات التالية:

تحديد الجنسية ونوع القطاع الذي تعمل به وهل هو حكومي أم شبه حكومي أو عسكري.

تسجيل الدخل الشهري لك.

الأقساط الشهرية الحالية.

تحديد مدة التمويل.

الضغط علي حساب.

ستجد في المربع السفلي نتيجة (اقصي حد للسداد الشهري).

الحد الأقصى للتمويل.

إجمالي قيمة التمويل المستحق.

هامش الربح السنوي.

شرحنا لكم كيفية طلب قرض من بنك الراجحي في 5 خطوات عبر الأنترنت بالشروط الجديدة.