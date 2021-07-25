خطة البعثات الخارجية الكويت 2021/2022 رابط التقديم الرسمي وخطوات تسجيل الشواغر

خطة البعثات الخارجية الكويت 2021/2022، أعلنت وزارة التعليم العالي بالكويت عن بدأ تفعيل رابط التقديم الرسمي للقيام بعملية تسجيل الشواغر للتعليم بالخارج، علاوة على ذلك فإن أكثر من 4000 طالب سوف يتمكن من التسجيل في تلك البعثات الحكومية المعلنة من قبل الوزراة، علي إن يتم ذلك من خلال رابط الموقع الذي خصصتة وزارة التعليم العالي وهو المصدر الوحيد والرسمي للتسجيل، مع العلم إن المنحة الدراسية متاحة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بداية من عام (2019/2020) وكذلك عام (2020/2021)، ومن خلال موقعنا سوف نوافيكم بكافة التفاصيل حول الخطوات اللازمة للتقديم والتخصصات المتاحة للتقديم، في الوقت نفسة سوف نتابع معكم موعد إعلان اسماء المقبولين في البعثات الخارجية فور الإعلان عنهم رسميا.

خطة البعثات الخارجية الكويت 2021/2022

ونتيجة ملاحظتنا لكثافة ملحوظة في البحث عن خطة البعثات الخارجية الكويت 2021/2022، علاوة على ذلك الرغبة في الحصول علي رابط التقديم الرسمي ومعرفة خطوات تسجيل الشواغر، نقدم لحضراتكم بالتفاصيل من خلال موقعنا رابط وزارة التعليم العالي الذي يستقبل طلاب الراغبين في الإلتحاق بالبعثات بداية من صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 27 من يوليو الجاري 2021 ولمدة يومين، بحيث ينتهي التقديم مساء يوم الخميس الموافق 29 من يوليو الجاري 2021، وبناء علي تصريحات الدكتور محمد الفارس فانة تم توسيع قبول القدرات الاستيعابية للبعثات، يأتي ذلك من منطلق تحقيق رغبات آلاف الطلبة والطالبات للتقديم في خطة الشواغر.

خطوات التسجيل للبعثات عبر الموقع الإلكتروني

نستعرض معكم الآن خطة البعثات الخارجية الكويت 2021/2022، وكذلك خطوات التقديم عبر رابط التقديم الرسمي، حيث تم اتاحة الفرصة للقيام بعملية تسجيل الشواغر بعد إعلان بدأ طلبات أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، وهم من الفئات التي لم تصل الي الكليات المرغوبة داخليا أو الذين أصابتهم الكرورونا أو كانوا مخالطيين، ولذلك يمكنهم إتباع الخطوات التالية للتقديم بسهولة

عليك أولا التوجة الي رابط موقع وزارة التعليم العالي.

إضغط علي أيقونة فتح حساب جديد.

قم بتسجيل الرقم المدني.

أكتب البريد الإلكتروني.

عليك التاكيد علي بريدك الإلكتروني.

حدد الشهادة العلمية الخاصة بك.

قم بعمل إرفاق لكافة المستندات المطلوبة.

أخيرا قم بإرسال الطلب وطباعة ورقة التسجيل.

التخصصات المتاحة في البعثات الخارجية 2021

واليكم عرض تفصيلي بأهم التخصصات المطروحة في البعثات الخارجية 2021/2022

طب بشري 95%.

طب أسنان 93%.

العمارة 85%.

ويتم قبول التخصصات التالية بنسبة 85%

الأمن.

علم البيانات.

هندسة معماري.

الإحصاء.

هندسة كهرباء.

التصوير الإشعاعي.

هندسة كميائية.

قبول التخصصات التالية بنسبة 80%